Frankenthal – Stadtklinik lockert Besuchsregelung ab 26.Mai

Lockerung bei der Besuchsregelung

Ab dem 26. Mai sind Besuche von 14:00 -19:00 Uhr in der Stadtklinik Frankenthal wieder möglich

Wir kehren wieder zu den alten Besuchszeiten in unserer Klinik zurück. Dies ist nun aufgrund von Lockerungen in der „Corona- Bekämpfungsverordnung möglich.

Jeder Patient darf ab dem 26.Mai zwischen 14 und 19 Uhr von einer Person einen einstündigen Besuch empfangen. Mit diesen Besuchszeiten, verfolgen wir das Ziel, eine gute Balance zwischen dem notwendigen Schutz für Patienten und Mitarbeiter und zeitgleich den positiven Auswirkungen von Besuchen zu erreichen.

Wichtig dabei:

– Um den Besucherstrom bestmöglich zu regeln, ist eine telefonische Anmeldung auf der jeweiligen Station 1 Tag zuvor zwingend notwendig!

– In denjenigen Bereichen, wo COVID-19-Erkrankungen oder Verdachtsfälle behandelt werden, ist weiterhin kein Besuch möglich. Selbstverständlich wird nach ärztlicher Rücksprache in Ausnahmesituationen (z.B. Sterbebegleitung) der Besuch ermöglicht.

– Hatten Sie Kontakt mit einer an COVID-19 erkrankten Person oder leiden Sie an akuten Erkältungssymptomen, ist ein Besuch in der Klinik nicht gestattet!

Vor Betreten der Klinik werden Sie über das hygienisch korrekte Verhalten bei Ihrem Besuch informiert und müssen eine Besucherkarte ausfüllen. In dieser werden Ihre Kontaktadresse sowie mögliche Symptome, die auf eine Infektion hindeuten, abgefragt. Zusätzlich erfassen wir Ihre Temperatur.

Sollten Sie keine eigene Mund-Nasen-Bedeckung mitgebracht habe, bekommen Sie einen Mund-Nasen-Schutz von uns ausgehändigt.

Um die Wartezeit am Haupteingang zu verkürzen, können Sie die Besucherkarte bereits zu Hause ausdrucken und ausgefüllt mitbringen. Diese finden Sie auf unsere Homepage www.stadtklinik-ft.de im Bereich Besucher & Angehörige/Besuchszeiten.

