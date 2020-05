Bad Dürkheim – angebliche Schussgeräusche auf Schulgelände

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In den Nächten vom 24.05.2020 und 25.05.2020 wurden durch Anwohner Knallgeräusche, vermutlich von Platzpatronen, auf dem Schulhof der Carl-Orff Realschule in Bad Dürkheim gemeldet. Vor Ort konnten an beiden Nächten keine Personen angetroffen werden. Knallgeräusche wurden durch die eingesetzten Streifenbesatzungen ebenfalls nicht wahrgenommen. Auf dem Schulgelände finden zur Zeit Bauarbeiten statt. Wahrscheinlich entstehen die Knallgeräusche durch den Wind, der eine Bauplane an ein Gerüst schlägt.

