Neuhofen – Masken-Exzess bei der DLRG??? – Einsatztaucher tauchen Alltagsmaske gegen Vollgesichtsmaske

Neuhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter strenger Beachtung der Hygienevorschriften führte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortsgruppe Neuhofen am Sonntagmorgen, 24. Mai 2020 nach langer Unterbrechung wieder eine Übung der Einsatztaucher durch. Bereits die Anfahrt erfolgte nicht in gewohnter Manier. Der aus vier Einsatzkräften bestehende Tauchtrupp erreichte die Übungsstelle mit Mundnasenschutz im Taucheinsatzfahrzeug. Vor Ort wurde vom Übungsleiter und Taucheinsatzführer, Rolf Polke, der Tauchgang besprochen und die Einsatztaucher eingewiesen und gesichert. Nachdem sich die Einsatztaucher bereitgemacht hatten, der Signalmann startklar war und der Taucheinsatzführer das „go!“ gab, startete der erste Tauchgang ins, auf Tauchtiefe bis zu 9°C kalte Wasser der Schlicht.



Zuvor wurde natürlich die Alltagsmaske gegen die Vollgesichtsmaske getauscht. Die DLRG Neuhofen muss sich selbstverständlich trotz der momentanen Badeverbote auf Rettungseinsätze und den Wasserrettungsdienst vorbereiten Sobald die Badeverbote aufgehoben sind, werden auch die Wasserretter an den Wochenenden und Feiertagen wieder an den Badegewässern präsent sein. Aber auch für Unglücksfälle, wie der tragische Vorfall in Ludwigshafen, bei dem ein 16jähriger in einem kleinen See in Ludwigshafen ertrank, müssen die Einsatzkräfte der DLRG gerüstet sein. Die Übung am Sonntagmorgen verlief problemlos. Die Einsatztaucher erreichten in kurzer Zeit die durch den Einsatzleiter vorgegebene Stelle und hätten somit bei einem möglichen Einsatzfall auch schnell einen verunfallten Schwimmer bergen können. Nach dem Tauchgang erfolgte dann wieder der „Maskenwechsel“ und die Vollgesichtsmaske wanderte nach Desinfektion wieder in die Einsatzkiste – hoffentlich nur bis zur nächsten Übung der Lebensretter.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail