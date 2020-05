Ludwigshafen – Weitere #Lockerungen: Heute kehren in Rheinland-Pfalz weitere Jahrgangsstufen an die Schulen zurück

Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Heute kehren in Rheinland-Pfalz weitere Klassen- und Jahrgangsstufen an die Schulen zurück, 3., 5. und 6. Klassen starten mit dem Unterricht, zeitweilig und mit Auflagen.Im Anschluss soll es in Zwei-Wochen-Schritten zu weiteren Öffnungen kommen: Am 8. Juni folgen beispielsweise die achten Klassen, sodass bis Mitte Juni alle Schülerinnen und Schüler wieder in den Schulen sein können, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt.

Wie sich die Schulen auf die Auflagen einstellten zeigt das MRN-News Video der Rudolf-Wihr Schule im Limburgerhof

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail