Ludwigshafen – Öffnungszeiten über Pfingsten

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

Der Wildpark Rheingönheim ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Einlass ist bis eine Stunde vor Parkschließung. Wilhelm-Hack-Museum Das Wilhelm-Hack-Museum ist an Pfingstmontag, 1. Juni 2020, von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Karl-Otto-Braun Museum

Das Karl-Otto-Braun-Museum ist an Pfingstsonntag, 31. Mai 2020, zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet.



Stadtmuseum

Das Stadtmuseum ist an den Pfingstfeiertagen, 31. Mai., und 1. Juni 2020, geschlossen.

Schillerhaus

Das Schillerhaus ist an den Pfingstfeiertagen, 31. Mai., und 1. Juni 2020, geschlossen.

Ernst-Bloch-Zentrum

Das Ernst-Bloch-Zentrum ist an den Pfingstfeiertagen, 31. Mai., und 1. Juni 2020, geschlossen.

Abfallentsorgung

Aufgrund des bevorstehenden Pfingstfestes am 31. Mai und 1. Juni 2020 ändern sich die Termine der Abfallentsorgung als auch die Abholung der Leichtstoffsäcke sowie des Altpapiers von Montag, 1. Juni, auf Dienstag, 2. Juni, von Dienstag, 2. Juni, auf

Mittwoch, 3. Juni, von Mittwoch, 3. Juni, auf Donnerstag, 4. Juni, von Donnerstag, 4. Juni, auf Freitag, 5. Juni, und von Freitag, 5. Juni, auf Samstag, 6. Juni 2020. Die Wertstoffhöfe Nord, Süd und West sind am Samstag, 30. Mai, regulär für Privatanlieferungen von 8 bis 13.30 Uhr geöffnet. Am Montag, 1. Juni, bleiben alle Wertstoffhöfe geschlossen. Die Friedhofsverwaltung in der Bliesstraße ist am Montag, 1. Juni, geschlossen. Der Bestattungsdienst ist am Montag, 1. Juni, geschlossen. Für die Abholung von Verstorbenen besteht ganzjährig eine 24 Stunden Rufbereitschaft. Bitte im Trauerfall telefonisch unter Telefon 0621 62 25 25 einen Termin vereinbaren.