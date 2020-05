17.05.2019, 17:24 Uhr Dannstadt-Schauernheim / Rödersheim-Gronau – Die Neie sinn do! Erntestart für Pfälzer Frühkartoffeln

Seit gestern werden die ersten „Neie Grumbeere“ geerntet. Diese sind vorerst allerdings nur im Fachhandel erhältlich, u. a. bei Tonys Pfälzer Hofmarkt in Dannstadt. Der 43-Jährige Obst- und Gemüsehändler Tony Kleinert, Inhaber vom Dannstadter Grumbeerexpress, bezieht diese, wie der Großteil seiner anderen Produkte direkt von Erzeugern aus der Umgebung. Heute hat er das erste Pfälzer Gold der Sorten „Berber“ (vorwiegend festkochend) bei Jung-Landwirt Heiko Ohlinger in Gronau geholt. Das milde Klima und die fruchtbaren Lößböden in der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim machen die besondere Qualität aus, weiß Tony Kleinert.

Pfälzer Frühkartoffeln gelten bei Insidern und Pfälzer Genießern schon seit Jahren als Geheimtipp. Hier hat der Anbau frühester Sorten mit spezieller Anbautechnik eine lange Tradition. „Die erschde Neie“ (die ersten neuen Kartoffeln), wie man sie hier nennt, werden von Pfälzer Feinschmeckern mit Spannung erwartet und meist einfach so aus dem Kochtopf mit etwas Butter, Salz und natürlich einem Glas jungen Riesling genüsslich verspeist.

Ihre Besonderheit: Die jungen Pfälzer Kartoffeln sind so zartschalig, dass sie ohne Beeinträchtigung des Geschmacks mit der Schale genossen werden können. Die gerösteten oder gekochten Kartoffeln mit Schalen haben in diesem frühen Stadium einen feinen Geschmack und sind im Vollbesitz aller wertvollen Nähr- und Inhaltsstoffe.



Die Neie passen auch hervorragend zum frischen Pfälzer Spargel, den er ebenfalls, tagesfrisch, an Privatkunden und an Gastronomie liefert, betont Tony Kleinert. Als Nachtisch empfiehlt er frische Pfälzer Erdbeeren. „Jetzt sind diese besonders süß!“



