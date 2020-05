Ludwigshafen – Wohnungseinbruch im Bereich der IGS

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

In der Nacht vom 23.05.2020 auf den 24.05.2020 brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohngebäude auf dem Gelände der Integrierten Gesamtschule Ludwigshafen Oggersheim ein. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Ob die Täter auch in die Schule eingebrochen sind wird derzeit noch ermittelt. Zeugen sahen zwei Personen im Alter von ca. 20-25 Jahren über den Schulhof wegrennen. Zeugenhinweise, insbesondere hinsichtlich Personen auf dem Gelände der Integrierten Gesamtschule, nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.