Ludwigshafen – Drei Fahrzeuge in der Ernst-Reuter-Siedlung aufgebrochen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

In der Nacht zum Samstag, dem 23.05.2020, wurden an drei Fahrzeugen in der Ernst-Reuter-Siedlung die Seitenscheibe eingeschlagen und im Fahrzeuginnern befindliche Geldbörsen und ein Rucksack entwendet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 0621 963-2773 oder per Mail unter kiludwigshafen@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei rät, Wertgegenstände grundsätzlich nicht im Kfz aufzubewahren! Auch Verstecken ist nicht zu empfehlen, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Hinzu kommt, dass diese Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind.