Heidelberg – Kurze Fernwärmeunterbrechung

Sandhausen/ Metropolregion Rhein-Neckar. 0:0 endete die Partie des SV Sandhausen gegen den SSV Jahn Regensburg am 27. Spieltag in der 2. Liga im BWT-Stadion am Hardtwald. Klingmann, Kister und Behrens rücken in die Startelf Im ersten Heimspiel seiner Vereinsgeschichte ohne Stadion-Zuschauer in der 2. Liga beginnt der SVS mit drei personellen Wechseln. Für Dennis Diekmeier ... Mehr lesen »