Heidelberg – Einladung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 27. Mai um 17.30 Uhr, zum Beispiel mit den Themen “Heidelberger Wirtschaftsoffensive”, “Auswahlverfahren des Nachtbürgermeisters” und “Sachstandsbericht zur digitalen Infrastruktur”

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einladung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

am Mittwoch, 27.05.2020, um 17:30 Uhr, Neuer Sitzungssaal, Zimmer 0.06, Marktplatz 10, 69117 Heidelberg.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1 Sachstandsbericht zur digitalen Infrastruktur

Informationsvorlage 0101/2020/IV

2 Fortführung des Quartiersmanagements Rohrbach-Hasenleiser zur Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes sowie der Verstetigung der Quartiersarbeit bis 2022 [ersetzt Drucksache 0081/2020/BV]

Beschlussvorlage 0162/2020/BV

3 Bekanntgabe von 4 Eilentscheidungen gemäß § 43 Absatz 4 Gemeindeordnung Beschaffung von Schutzmasken zur Ausstattung des städtischen Verteilzentrums

Informationsvorlage 0055/2020/IV

4 Dynamische Beschilderung der Feuerwehrausfahrt in Ziegelhausen Bereitstellung von außerplanmäßigen Mitteln

Beschlussvorlage 0170/2020/BV

5 Rahmenvertrag über Abschleppmaßnahmen auf öffentlichen Verkehrsflächen in Heidelberg Auftragsvergabe

Beschlussvorlage 0183/2020/BV

6 Festlegung der Eintrittspreise – Heidelberger Literaturtage 2020 – Literarische Stadtführungen [ersetzt Drucksache 0092/2020/BV]

Beschlussvorlage 0189/2020/BV

7 Auswahlverfahren Nachtbürgermeisterin/ Nachtbürgermeister

Beschlussvorlage 0185/2020/BV

8 Entwicklung der finanziellen Situation 2020 der Stadt Heidelberg unter Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen der “Corona-Pandemie”

Informationsvorlage 0107/2020/IV

9 Wirtschaftshilfen

Antrag 0058/2020/AN Antragsteller: B’90/Grüne Antragsdatum: 28.04.2020

9.1 Heidelberger Wirtschaftsoffensive

Beschlussvorlage 0186/2020/BV

10 Ausschreibungspraxis der Stadt Heidelberg

Antrag 0102/2019/AN Antragsteller: CDU, FDP, HD’er, Die PARTEI, B’90/Grüne Antragsdatum: 20.11.2019

10.1 Ausschreibungspraxis der Stadt Heidelberg / Vergabekriterien

Informationsvorlage 0089/2020/IV

11 Allgemeiner und Landfriedscher Unterstützungsfonds Grunderneuerung Dachdeckung Bergheimer Straße 78 (Gebäude Volkshochschule) Bereitstellung überplanmäßiger Mittel in Höhe von 80.000 €

Beschlussvorlage 0173/2020/BV

12 Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen nach § 78 Gemeindeordnung bis 10.000 Euro

Beschlussvorlage 0167/2020/BV

13 Umbesetzung und Bestellung von nicht gemeinderätlichen Mitgliedern im Jugendhilfeausschuss

Beschlussvorlage 0190/2020/BV

14 Europaplatz hier: Erteilung der Maßnahmegenehmigung

Beschlussvorlage 0187/2020/BV ist beigefügt.

Nicht öffentliche Sitzung

1 VERTRAULICHER Tagesordnungspunkt

2 Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Heidelberg

Beschlussvorlage 0171/2020/BV

3 Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen nach § 78 Gemeindeordnung über 10.000 Euro

Beschlussvorlage 0168/2020/BV

4-21 Hierbei handelt es sich um VERTRAULICHE Tagesordnungspunkte.