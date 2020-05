Erfenstein – Motorraddurchfahrtskontrollen im Elmsteiner Tal (L499)

Erfenstein / Elmsteiner Tal ( L499) / Neustadt(ots)

Am Sonntag, 24.05.20, in der Zeit zwischen 11.10 Uhr und 12.40 Uhr wurde an der L 499, im Ortsbereich Erfenstein, das Durchfahrtsverbot für Motorräder kontrolliert. Von 32 kontrollierten Motorrädern waren lediglich zwei berechtigt auf der L 499 unterwegs. Die restlichen 30 Motorradfahrer wurden gebührenpflichtig verwarnt. Zwischenzeitlich befanden sich 17 Motorräder gleichzeitig in der Kontrollstelle, die nacheinander abgearbeitet werden mussten.