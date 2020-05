Weinheim – 22-jähriger Tatverdächtiger beim Sprayen auf frischer Tat festgenommen – zwei Mittäter geflüchtet – Triebwagen der Deutschen Bahn besprüht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmorgen kurz nach 2 Uhr bemerkte eine Polizeistreife auf der Gleisanlage parallel zur Kapellenstraße drei Männer, die gerade dabei waren, an einem Triebwagen der Deutschen Bahn großflächig Graffitis aufzusprühen. Beim Erblicken der Polizei ergriffen die Täter schlagartig die Flucht. Nach einer Verfolgung zu Fuß auf dem unwegsamen Gelände wurde ein 22-jähriger Tatverdächtiger widerstandslos festgenommen. Bei seiner Durchsuchung wurden Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. Die mutmaßlichen Mittäter konnten im Schutz der Dunkelheit entkommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der junge Mann auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizei in Karlsruhe.

