Speyer – Körperliche Auseinandersetzung auf der Salierbrücke

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Wormser Landstraße, in Speyer, eine Kotrollstelle eingerichtet. Hierbei konnten die kontrollierenden Beamten 2 Gurtverstöße feststellen, in zwei Fällen war das Licht am PKW defekt und in einem Fall keine Beleuchtung am Fahrrad angebracht. Verbotswidrig nicht mitgeführt wurde in 1 Fall der Führerschein und ... Mehr lesen »