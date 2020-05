Neulußheim – Bei Abbiegen Vorrang nicht eingeräumt – 15.000 Euro Sachschaden

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Sachschaden von ca. 15.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 18.40 Uhr auf der L 560 in Höhe der Einmündung zu L 546, beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Ein 61-jähriger BMW-Fahrer war nach links in die Auffahrt zur L 546 abgebogen. Dabei räumte er der aus Richtung Karlsruhe entgegenkommenden 38-jährige Fahrerin eines Ford den Vorrang nicht ein, so dass es zur Kollision kam. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden

