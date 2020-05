Neckargemünd – Mit über 1,7 Promille Auto gefahren – Führerschein beschlagnahmt

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine Fahrzeugkontrolle wurde am Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr in der Bahnhofstraße einem 26-jährigen Autofahrer zum Verhängnis. Bei der Überprüfung wurde Alkoholgeruch in der Atemluft bemerkt. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht, er zeigte einen Wert von 1,74 Promille an. Ein Arzt entnahm auf dem Revier eine Blutprobe, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

