Mannheim – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in Mannheim bleibt bei 476

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Wie die Polizei nun mitteilt, war ferngesteuertes Elektroboot ausschlaggebend für den tödlichen Badeunfall am Holz`scher Weiher in der Gartenstadt. Am Abend des 20.05. ließen Eltern mit ihren 16-jährigen Sohn auf dem "Holz´schen Weiher" in Ludwighafen Gartenstadt ein ferngesteuertes Elektroboot fahren. Als dieses offenbar mit leeren Akku etwa 80 ...