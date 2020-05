Mannheim – Prostituierte in Corona-Zeiten – Lage in Mannheim nach wie vor dramatisch

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem Verbot der Prostitution seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich die Lage der Frauen in Mannheim weiterhin dramatisch verschärft. Viele sind mittlerweile völlig mittellos, viele haben auch keinen festen Wohnsitz mehr. Die finanzielle Not treibt die Prostituierten in die Illegalität. Umso wichtiger ist in dieser Zeit die Beratungsstelle Amalie des Diakonischen Werks Mannheim. „Die Zahl der Frauen, die jetzt

schnelle und unbürokratische Hilfe brauchen, steigt jeden Tag“, berichtet Julia Wege, Leiterin der Beratungsstelle Amalie.

Unterstützung von Privatpersonen, Organisationen und Nothilfe-Fonds

Konkrete Unterstützung kam bisher durch den Nothilfe-Fonds für Prostituierte der Diakonie Baden, der jetzt

bis zum 31. Mai verlängert wurde, sowie durch den Nothilfe-Fonds des Diakonischen Werks Mannheim. Mit

der finanziellen Soforthilfe wurde einigen Frauen in Mannheim geholfen. „Doch die Töpfe sind langsam leer“,

berichtet Julia Wege. Umso bedeutender werden jetzt private Spenden oder auch ganz konkrete Hilfe durch

vorbeigebrachte Lebensmittel und Hygieneartikel.



Hilfe durch den Lions-Club Metropolregion Rhein-Neckar

Der Frauenclub aus Schriesheim unterstützt bereits seit Jahren die Beratungsstelle Amalie. „Mit Ausbruch

der Corona-Krise war uns schnell klar, dass nun vor allem auch Prostituierte in eine ganz schwierige

Situation geraten“, sagt Ingrid Bosselmann-Weinland vom Lions-Club Metropolregion Rhein-Neckar. Der

Club spendete spontan 500 Euro Soforthilfe. Zudem sammelten die Frauen auch in ihrem Freundeskreis

Lebensmittel und Hygiene-Artikel, die von den Prostituierten dringend gebraucht werden. Die

Beratungsstelle hat vor Ort einen kleinen Tafelladen eingerichtet, in dem die betroffenen Frauen sich die

benötigten Sachen abholen können. Dabei gelten natürlich die vorgeschriebenen Hygiene- und

Schutzmaßnahmen.



Streetwork-Aktion bei Amalie geht weiter

„Viele wissen nicht, wohin sie sich wenden können und sind mit der Situation überfordert“, berichtet Julia

Wege. Aus diesem Grund haben die Sozialarbeiterinnen Saskia Sauter und Julia Wege das Hilfskonzept von

Amalie angepasst und bringen gepackte Tüten mit Lebensmitteln und Hygiene-Artikeln bei den Frauen

vorbei. Die Streetwork-Aktion hat sich in der Mannheimer Neckarstadt wie ein Lauffeuer herumgesprochen.



„In der Dunkelheit geht es immer weiter“

Eine Prostituierte, die anonym bleiben möchte, berichtet von der großen Not der Frauen, die auch nicht mehr

rechtzeitig in ihre Heimatländer zurückkehren konnten. Einige arbeiteten jetzt illegal und ungeschützt.

„Überall warten Freier, die bieten gerade jetzt mehr Geld für ungeschützten Sex“, erzählt sie. Sie selbst hat

Angst vor Corona und verweigert diese „Dienstleistungen“. Wie ihr geht es vielen. Zudem fallen hohe

Mietkosten für die Zimmer an, in denen sie unterkommen konnten. Das Geld müssen sie nach der Krise

zurückzahlen. Für manche wird die Corona-Krise aber auch ein Anlass zum Ausstieg. Gerade dann brauchen die Frauen menschlichen Beistand und konkrete Hilfe. Die Beratungsstelle Amalie berät in Mannheim Frauen, die in der Prostitution arbeiten oder aussteigen möchten und wurde 2013 gegründet. Aufgrund der prekären Armutssituation von vielen osteuropäischen Frauen bietet Amalie Beratung, Begleitung, medizinische Grundversorgung und Ausstiegshilfen an. Amalie wird finanziert durch die Stadt Mannheim, das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg

und Eigenmitteln des Diakonischen Werks.

Weitere Infos unter www.amalie-mannheim.de