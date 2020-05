Ludwigshafen – Inliner aus Auto gestohlen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 22.05.2020, gegen 01:25 Uhr, hörte eine Anwohnerin in der Forster Straße einen dumpfen Schlag auf der Straße. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie jemanden auf einem Fahrrad ohne Licht wegfahren. Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie fest, dass an einem geparkten Peugeot die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Gestohlen wurden ein Paar Inliner. Der Radfahrer trug eine Ski Maske, war etwa 1,85m-1,90m groß, hatte kurze Hosen an und einen schwarzen Rucksack dabei. Wer in der Umgebung Beobachtungen gemacht hat und Hinweise auf den unbekannten Radfahrer geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail