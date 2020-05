Leimen-St.Ilgen – Bei Einbruch in Werkstatt Audi entwendet – Polizei sucht Zeugen

Leimen-St.Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Einbruch in eine Autowerkstatt in der Hansastraße wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Audi A 4 entwendet. Nach den bisherigen Ermittlungen hatten sich der oder die Täter über eine rückwärtige Brandschutztür Zugang verschafft. Aus einem Büro wurde eine geringe Summe Münzgeld gestohlen. Anschließend wurde das Werkstatttor geöffnet und das Auto mit dem vorgefundenen Schlüssel mitgenommen. An dem grauen älteren Audi waren zu diesem Zeitpunkt die amtlichen Kennzeichen HD-EP 79 angebracht. Der Zeitwert des Pkw beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06224/17490 beim Polizeiposten in Leimen oder außerhalb dessen Öffnungszeiten unter 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail