Landau – Singer/Songwriter-Pop mit Einflüssen aus Chanson, Rock, Jazz und Folk – Miri in the Green am Samstag, 23. Mai, zu Gast beim LandauLivestream

Landau/Metropolregion Rhein-Neckr. „Mit dem mal englischen, mal französischen Gesang der wunderbaren Miriam Kühnel, dazu Gitarren, Keyboard, Akkordeon, Saxophon, Schlagzeug und mehr, klingt die Band gleichzeitig herrlich altmodisch und erfrischend zeitlos und erinnert an einen Spaziergang am Strand, einen Tag im Park oder einen Abend in einem nostalgischen Café. Schön, dass es solche Bands noch gibt!“ So euphorisch schreibt das Kulturmagazin Klappe auf über die Band Miri in the Green, die am Samstag, 23. Mai, beim LandauLivestream auftritt. Der Sound von Miri in the Green ist hörbar vom leichtfüßigen französischen Chanson geprägt, bewegt sich aber ebenso sicher auf dem Terrain des amerikanischen Singer/Songwriter-Pops. Das Konzert wird am Samstag, 23. Mai, ab 19 Uhr live aus der historischen Jugendstil-Festhalle in Landau gestreamt.

Der LandauLivestream ist eine gemeinsame Initiative der städtischen Kulturabteilung und der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH, um die regionale Kulturszene zu unterstützen. Das komplette Programm findet sich unter www.landau.de/landaulivestream; Unterstützertickets können unter www.ticket-regional.de/landau-livestream erworben werden. Die Spenden fließen in einen Fonds für die auftretenden Künstlerinnen und Künstler, die zudem eine Aufwandsentschädigung erhalten. Wer den Livestream verfolgen möchte, kann dies auf dem städtischen Facebook-Account „Stadt Landau in der Pfalz“ und dem städtischen YouTube-Kanal „Stadt Landau in der Pfalz“ tun. Alle Auftritte finden sich auch danach noch „on demand“ auf Facebook sowie YouTube.

