Landau – Aktion Südpfalz-Biotope – Landrat übergibt Kreiszuwendung

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stiftung zum Schutz von Landschaft und Natur in der Südpfalz (NVS-Naturstiftung) erhält für das Haushalts- und Geschäftsjahr 2020 eine zweckgebundene Zuwendung in Höhe von 30.000 Euro vom Landkreis Südliche Weinstraße. Den Zuwendungsbescheid hat Landrat Dietmar Seefeldt gestern den Vorsitzenden der Stiftung in Kleinfischlingen überreicht. Die Zuwendung ist zweckgebunden und soll im Bereich der Personalkosten im Projektbüro der Aktion Südpfalz-Biotope in Kleinfischlingen verwendet werden.

Landrat Dietmar Seefeldt übergibt den Förderbescheid

Derzeit werden von der Aktion Südpfalz-Biotope im Landkreis Südliche Weinstraße unter anderem die Aufwertung und Erhaltung des Feuchtgebiets im Kaltenbachbruch, die Sanierung von Hohlwegen und weiteren Lössstrukturen im Bereich Hochstadt und die Aufwertung des Feuchtgebietes „Kiesbuckel“ bei Schweighofen realisiert. “Feuchtgebiete und Hohlwege bieten durch ihre Strukturvielfalt eine Vielzahl von Kleinlebensräumen an, die von unterschiedlichen Arten als Nahrungshabitat, Brutstätte und Rückzugsraum genutzt werden – sie bedürfen als kulturbedingte Biotope einer fortlaufenden Pflege, die das Projekt Aktion Südpfalz-Biotope leistet”, betonte Landrat Dietmar Seefeldt die Wichtigkeit der Maßnahmen.

Neben den Naturschutzprojekten erstellt die Aktion Südpfalz-Biotope eine Datenbank mit naturschutzrelevanten Grundstücken in der Südpfalz und bietet umfangreiche Schulungen für Gemeinden und Gemeindebedienstete an. Im Rahmen der Schulungen wird den Gemeinden eine ökologische Grünflächenpflege nähergebracht. Landrat Dietmar Seefeldt dankte bei der Gelegenheit den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Südpfalz-Biotop-Zentrale für ihr außerordentliches Engagement zur Aufwertung von Biotopflächen in der Südpfalz.



Hintergrund:

Mit der Novellierung des Landesnaturschutzgesetzes vom 6. Oktober 2015 wurde festgelegt, dass Ersatzzahlungen aus Eingriffsvorhaben grundsätzlich an die Stiftung für Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (SNU) abzuführen sind. Für den Mittelabruf bei der SNU bzw. für die Durchführung von groß angelegten Naturschutzprojekten fehlen bei der Unteren Naturschutzbehörde die entsprechenden Kapazitäten. Deshalb wurde eine Kooperation mit der Stiftung des Naturschutzverbandes Südpfalz („Aktion Südpfalz-Biotope“) vereinbart. Die NVS-Naturstiftung hat eigens Fachpersonal zur Bearbeitung der Projekte und Förderanträge eingestellt und kann so die Ersatzzahlungen in die Südpfalz „zurückholen“ und darüber hinaus auch landkreisübergreifende Mittel einwerben. Die Aktion Südpfalz-Biotope als Einrichtung der NVS-Naturstiftung des Naturschutzverbands Südpfalz, verfolgt das Ziel, dem Naturhaushalt durch Aufwertung von Flächen in öffentlichem und privatem Besitz und durch jeweils zielgerichteten pflegerischen Umgang zu helfen. Weitere Informationen unter https://www.nvs-natur-stiftung.de/.