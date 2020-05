Heidelberg – Sämtliche Kompletträder von zwei geparkten Autos entwendet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 22.05.2020, gegen 13:25 Uhr, geriet in der Straßenbahn der Linie 9 kurz vor der Haltestelle Rathaus-Center ein 16-Jähriger mit zwei anderen jungen Männern in Streit. Im weiteren Verlauf soll einer der beiden Männer ein Messer gezogen haben. Der 16-Jährige sowie die zwei unbekannten Personen sollen an der Haltestelle im Rathaus ausgestiegen ... Mehr lesen »