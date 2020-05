Haßloch – Grundlos zusammengeschlagen

Haßloch/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit zwischen dem 20.05.2020, gegen 19:00 Uhr, und dem 22.05.2020, gegen 07:50 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Physiopraxis in Haßloch in der Martin-Luther-Straße ein und stahlen einen Computer. In den Räumen versprühten sie Farbe und beschädigten die Einrichtung. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Wer kann ... Mehr lesen »