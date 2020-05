Haßloch – 50.000 Euro Schaden – Zeugen gesucht nach Einbruch und Vandalismus in Physiopraxis

Haßloch/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit zwischen dem 20.05.2020, gegen 19:00 Uhr, und dem 22.05.2020, gegen 07:50 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Physiopraxis in Haßloch in der Martin-Luther-Straße ein und stahlen einen Computer. In den Räumen versprühten sie Farbe und beschädigten die Einrichtung. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Wer kann Hinweise auf die Täter geben? Wer hat im o.g. Zeitraum Personen in der Martin-Luther-Straße gesehen oder hat sonstige Beobachtungen gemacht? Bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de melden.

