Speyer – Müllfahrzeug beschädigt geparktes Fahrzeug

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagmorgen befuhr ein 58-jähriger Fahrer eines Abfallsammelfahrzeuges ein Wohngebiet in Speyer-West. Beim Vorbeifahren an einem ordnungsgemäß in Längsaufstellung geparkten PKW, touchierte er diesen. Auf Grund des Größenunterschieds der beiden Fahrzeuge, wurde das geparkte Fahrzeug stark beschädigt. Am Müllwagen entstand nur leichter Sachschaden.

