Rhein-Pfalz-Kreis – Rathaus und Bürgerservice Dannstadt-Schauernheim geschlossen

Rhein-Pfalz-Kreis/Dannstadt-Schauernheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Verbandsgemeindeverwaltung Dannstadt-Schauernheim weist darauf hin, dass das Rathaus am Freitag, 22. Mai 2020, (Brückentag) geschlossen bleibt.

Das Bürgerbüro bleibt in der Zeit vom 27.05.2020 bis einschließlich 02.06.2020 geschlossen. Grund: Am Pfingstwochenende wird in Rheinland-Pfalz die landeseinheitliche Softwarelösung aller Melde-, Pass- und Personalausweisbehörden (Bürgerbüros) auf ein neues Verfahren umgestellt. Davon ist auch unser Bürgerbüro betroffen. Daher können in der Zeit vom 27.05.2020 bis einschließlich 02.06.2020 keine Anträge und Vorgänge bearbeitet werden und infolgedessen ist an diesen Tagen kein Publikumsverkehr möglich. Es können in diesem Zeitraum also weder ein Personalausweis oder Reisepass beantragt, ein Führungszeugnis ausgestellt oder ein Wohnsitz an-, ab- oder umgemeldet werden.

Ab Mittwoch, 03.06.2020, steht das Bürgerbüro wieder telefonisch, per E-Mail sowie nach Terminvereinbarung zur Verfügung. An den ersten Tagen des Einsatzes einer neuen Software ist jedoch erfahrungsgemäß mit etwas längeren Bearbeitungs- und somit Wartezeiten zu rechnen.