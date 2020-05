Mannheim – DEL-WINTER GAME zwischen den Kölner Haien gegen die Adler Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar/Köln

Für das Eishockey DEL-Wintergame zwischen den Kölner Haien und den Adler Mannheim beginnt ab dem 20. Mai 2020 um 10 Uhr der freie Vorverkauf. Der DEL-Eishockeyklassiker findet am Samstag, den 9. Januar 2021, im RheinEnergieSTADION in Köln statt.

Denn da wartet ein fantastisches Ereignis auf alle Kölner Haie- und Eishockey-Fans.

Am Samstag, den 09. Januar 2021, findet mit dem DEL WINTER GAME 2021 das Eishockey-Event der Superlative statt: Die Kölner Haie treffen dann im RheinEergieSTADION im „DEL-Klassiker“ auf die Adler Mannheim.

Bereits ab dem 06. Mai 2020 konnten sich zunächst Dauerkarten-Fans ihren Wunschplatz für das RheinEnergieSTADION sichern und darüber hinaus ihr exklusives Vorkaufsrecht auf weitere Eintrittskarten wahrnehmen.

Knapp 10.000 Tickets wurden auf diesem Weg bereits abgesetzt.

Ab Mittwoch (20. Mai 2020) startet um 10 Uhr nun der freie Vorverkauf für das DEL WINTER GAME 2021.

Ab diesem Zeitpunkt sind Tickets im Online-Ticketshop unter haie-tickets.de, im HAIEstore in Köln-Deutz, über die Ticket-Hotline unter 01806 11 60 11 (0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt. aus dem deutschen Festnetz, max. 0,60€/Anruf inkl. MwSt. aus dem Mobilfunknetz) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Auch der HAIEstore in der Gummersbacher Straße 4 in Köln-Deutz öffnet für den Vorverkauf am Mittwoch ab 10 Uhr seine Pforten. Allerdings weisen die Kölner Haie ausdrücklich darauf hin, dass es aufgrund er besonderen Abstands- und Hygiene-Maßnahmen vor Ort zu längeren Wartezeiten kommen kann.

Für Stürmer Jason Bast wird es ein besonderes Spiel, der 30-jährige Bast spielte bei den Kölner Haie und wechselte jetzt für die neue Saison 2020/21 zu den Mannheimer Adlern, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat.

Alle Infos zum DEL WINTER GAME 2021 in Köln finden Sie unter: www.del-wintergame.de

Quelle Bild/Text : Kölner Haie und Michael Sonnick

