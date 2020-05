Mannheim – 800 Portionen Fleischkäse für fünf Caritas-Heime – Spende von Metzgerei Bugert für Einsatz in Corona-Zeiten

Mutterstadt/Böhl-Iggelheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In Mutterstadt und in Böhl-Iggelheim haben am Nachmittag zwei Bürger einen Anruf von angeblichen Angehörigen, in diesem Fall von einem “Enkel” und einem “Neffen”, erhalten, die beide eine größere Geldsumme wegen des Kaufs einer Wohnung bzw. wegen eines Unfalls benötigen würden. Keiner der vermeintlichen Opfer fiel auf die Betrugsmasche rein und beendete das ... Mehr lesen »