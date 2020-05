Ludwigshafen – TWL-Kundenzentrum öffnet wieder

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Das Kundenzentrum der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) ist ab Montag, 25. Mai 2020, an seinem neuen Standort in der Bismarckstraße 63 wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Aufgrund der Corona-Verordnung gelten für Besucher entsprechende Hygienemaßnahmen. Der Kassenautomat ist wegen des Umzugs vom

22. bis 25. Mai 2020 nicht verfügbar. Um einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen, hat TWL sein Kundenzentrum am 17. März 2020 geschlossen. Nach dem Umzug in die Bismarckstraße 63 öffnet es am Montag, 25. Mai 2020, wieder seine Türen. Kunden können sich dann unter Einhaltung aller geltenden Hygienemaßnahmen im persönlichen Gespräch beraten lassen. Um Mindestabstände gewährleisten zu können, werden im Kundenzentrum nur vier Beraterplätze besetzt. Maximal zehn Besucher dürfen sich gleichzeitig im Kundenzentrum aufhalten. Dies wird durch Zugangskontrollen am Eingang sichergestellt. TWL bittet alle Kunden, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen, das Kundenzentrum nur einzeln zu betreten, den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und den Anweisungen des Personals zu folgen. Nur in Ausnahmefällen ist das Betreten des Kundenzentrums zu zweit erlaubt, beispielsweise wenn ein Dolmetscher benötigt wird oder ein Kleinkind betreut werden muss.

Neue Öffnungszeiten

Die neuen Öffnungszeiten des Kundenzentrums sind montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8.00 bis 16.00 Uhr und donnerstags von 8.00 bis 18.00 Uhr. Am Freitag, 22. Mai 2020, zieht auch der Kassenautomat in die Bismarckstraße 63 und ist deshalb bis einschließlich Montag, 25. Mai 2020, nicht verfügbar. Ab Dienstag, 26. Mai 2020, können Einzahlungen zu folgenden Öffnungszeiten erfolgen: Montag bis Freitag von 6.00 bis 22.00Uhr. An Wochenenden und Feiertagen ist kein Zugang möglich. TWL bittet um Verständnis und darum, entstehende Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.