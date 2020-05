Frankenthal – Weitere Kita-Öffnungen: Richtiger Schritt für die frühkindliche Bildung und die Entlastung unserer Familien in Rheinland-Pfalz

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Abgeordneter Martin Haller begrüßt die heute von Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig und den Vertreterinnen und Vertretern des Kita-Tag der Spitzen vorgestellten Leitlinien zur Kindertagesbetreuung in einem Alltag mit Corona: „Jedes Kind soll zumindest phasen- oder tageweise in seine Kita zurückkehren können. Bis spätestens Anfang Juni soll es den eingeschränkten Regelbetrieb geben. Das ist ein wichtiges Zeichen für die Eltern im Land, die jetzt Entlastung erfahren. Das ist aber vor allem ein wichtiger Schritt für die Kinder, die ihre Kita als Ort des gemeinsamen Spielens und Lernens in den vergangenen Wochen sehr vermisst haben“, so Haller

„Rheinland-Pfalz ist das Land der guten frühkindlichen Bildung. Das zeigt sich allein daran, dass sich alle Kita-Spitzen in Rheinland-Pfalz auf ein gemeinsames Vorgehen zur weiteren Öffnung der Kindertagesstätten geeinigt haben“, so Haller abschließend.