Worms – Schwerer Raub zum Nachteil Shell-Tankstelle (Ludwigstraße) – Kriminalpolizeiinspektion Worms ermittelt Täter

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und der Kriminalpolizei Worms. Die Polizei Worms berichtete am 01.05.2020 über einen Raubüberfall zum Nachteil der Shell-Tankstelle in der Ludwigstraße in Worms (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/4585860). Ein maskierter Täter hatte kurz nach Mitternacht den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und unter Vorhalt einer Machete von der 23-jährigen Angestellten die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse gefordert. Er konnte unerkannt mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und einigen Packungen Tabak flüchten. Die Polizei Worms leitete noch am selben Tag intensive Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen ein. Im Zuge dessen ist es anhand der Videoüberwachungsaufnahmen der Tankstelle und Dank mehrerer Zeugenhinweise gelungen, den Täter zu identifizieren.

Der 17-Jährige Wormser kommt auch als Tatbeteiligter des schweren Raubes auf die ARAL-Tankstelle am 02.03.2020 in der Wormser Gaustraße in Frage (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/4536492). Hierzu laufen derzeit die weiteren Ermittlungen. Nach einem vergeblichen Festnahmeversuch, stellte sich der Jugendliche am Samstag, den 16.05.2020, bei der Polizei in Worms. Der Täter gestand nach seiner Verhaftung beim Ermittlungsrichter beide Taten. Gegen mehrere Auflagen wurde der Untersuchungshaftbefehl außer Vollzug gesetzt.