Wiesloch – 76-jähriger Mann wird Opfer von Trickdieb – Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem sogenannten “Geldwechseltrick” wurde ein 76-jähriger Mann am Montagmorgen um 9 Uhr Opfer eines Trickdiebes. Ein unbekannter Mann hatte den Senior auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße Am Schwimmbad angesprochen und wollte eine Zwei-Euromünze in zwei Ein-Euromünzen getauscht haben. Dieser holte die zwei Münzen aus seiner Geldbörse und wechselte. Anschließend fuhr der Rentner davon, den Diebstahl von 200 Euro bemerkte er erst, als er in einem weiteren Geschäft einkaufte. Das Opfer kann den Täter wie folgt beschreiben: ca. 20-30 Jahre alt, ca. 175 – 180 cm groß, kräftige Figur, südländisches Aussehen, sprach hiesigen Dialekt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

