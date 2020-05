Rhein-Pfalz-Kreis – Wohnzimmerkonzert aus der Kultur-Kapelle – Ihre Spende unterstützt Kultur in Limburgerhof

Rhein-Pfalz-Kreis / Limburgerhof

In diesem Jahr mussten bereits nach zwei gelungenen Abenden wegen der Corona-Pandemie alle geplanten Veranstaltungen abgesetzt werden.

Ausgefallen sind „OhrFest und Rainer´s Finest“, „Tanzen möcht` ich in die Welt hinein“ mit Nelly Palmer (Sopran), Matthias Eschli (Bariton) und Werner Heinrich Schmitt (Klavier), die Protagonisten des letztjährigen Musical-Abends „Wenn der weiße Flieder“. Wir hatten für Sie eine Jazz-Matinée mit „Xswingt“, mit denen wir schon 2018 ein gelungenes Jazz-Konzert bieten konnten. Das so erfolgreiche „Rock die Kapelle“ als Tanz in den Mai mit den 10Times konnte nicht statt finden. Thomas Jesatko vom Nationaltheater Mannheim, der letztes Jahr einen Liederabend mit der Dichterliebe von Robert Schumann gab, konnte auch dieses Jahr engagiert werden mit Liedern von Brahms, Mendelssohn und Schumann. Auch dieses Konzert ist abgesagt.

Was können wir in dieser Situation tun? Wie können wir Musiker und Musikerinnen helfen? Wie können wir unsere Kultur-Kapelle in dieser bedrückenden Zeit über die Runden bringen?

Kulturschaffende und ihr Publikum können sich gegenseitig helfen.

Musik vor und für Publikum spielen, das ist Beruf und Leidenschaft für Musiker und Musikerinnen.

Deshalb kommen sie auch jetzt in die Kultur-Kapelle:

Am Wochenende 23. und 24. Mai nehmen wir in der Kultur-Kapelle ein Konzert für eine CD-Produktion auf, von dem wir auch ein Video produzieren werden.

Auf dieser CD werden spielen und singen:

– Nelly Palmer (Sopran) und Matthias Eschli (Bariton), am Klavier: Leonhard Rieckhoff

– Alexis Scharff (Kontrabassist des Kurpfälzischen Kammerorchesters, KKO) und

Jan-Paul Reinke, Klavier

– David Holleber (Klavier)

– Laura und Moritz Fentner (Violine und Viola)

– Felix Wulfert und Stefan Krznaric (Violinen)

Und so können Sie das Wohnzimmerkonzert aus der Kultur-Kapelle unterstützen:

Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie die Fertigstellung der CD. Mit ihr unterstützen Sie sowohl die Künstler und Künstlerinnen als auch die Kultur-Kapelle.

Mit der Spendenquittung kommt die CD nach Fertigstellung zu Ihnen!

Ihre Spende richten Sie bitte an:

Ensemble Park Limburgerhof e.V.

DE90 5455 0010 0193 2955 24

Stichwort: Wohnzimmerkonzert

Info: Monika Werra (werra@posteo.de/ 017662652392)

Quelle: Kultur-Kapelle Limburgerhof