Mannheim – Verkehrskontrollen auf der BAB 6 – 55 Fahrzeuge kontrolliert – 14 Beanstandungen – in neun Fällen die Weiterfahrt untersagt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer sich an der frischen Luft bewegen möchte, erhält eine weitere Möglichkeit: Die „alla hopp!“-Anlage am Harbigweg in Kirchheim steht nach der Schließung aufgrund des Corona-Pandemie ab sofort wieder Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Verfügung – mit Auflagen: Auf der Anlage sind maximal 130 Personen gleichzeitig zugelassen, damit zwischen den ... Mehr lesen »