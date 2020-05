Ludwigshafen – Schulbuchausleihe – Anmeldung zur Teilnahme an der entgeltlichen Ausleihe bis 16. Juni 2020

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Familien, die an der entgeltlichen Schulbuchausleihe für das Schuljahr 2020/21 teilnehmen möchten, sollten unbedingt in der Zeit vom 25. Mai bis 16. Juni 2020 ihre Bestellung im Elternportal auf der Internetseite lmf-online.rlp.de abschließen. Darauf macht der Bereich Schulen der Stadtverwaltung aufmerksam. Der Elternbrief mit dem Freischaltcode sollte bis spätestens 22. Mai 2020 durch die Schulen ausgehändigt oder versandt sein. Eltern, die den Brief mit dem Freischaltcode noch nicht erhalten haben, können sich direkt an die Schulen wenden. Es ist deswegen besonders wichtig, die Anmeldefrist einzuhalten, weil bereits ab 17. Juni die Rückgabescheine maschinell erstellt werden, welche Bücher vor Beginn der Sommerferien ab 22. Juni an die Schulverwaltung zurückgegeben werden müssen.

Gleichzeitig könnte es bei einer späteren Anmeldung zu Verzögerungen bei der Lieferung der neuen Schulbücher für das Schuljahr 2020/21 kommen. Deswegen bittet die Schulverwaltung auch in der derzeitigen besonderen Situation die Eltern darum, die Bestellungen möglichst fristgerecht abzuschließen. Eltern müssen auch dann eine neue Bestellung im Portal vornehmen, wenn sie bereits in diesem Schuljahr an der Ausleihe teilgenommen haben und die derzeit ausgeliehenen Schulbücher auch im kommenden Schuljahr 2020/21 im Unterricht verwendet werden. Falls ein Kind die Klasse oder den Bildungsgang wiederholt oder die Schule wechselt, muss ebenfalls eine Bestellung erfolgen. Eltern, die Hilfe bei der Anmeldung zur entgeltlichen Schulbuchausleihe benötigen, können sich entweder an die Schule wenden, die ihr Kind im kommenden Schuljahr (2020/2021) besuchen wird, oder bis spätestens 12. Juni 2020 einen Online-Termin mit dem Servicebüro der Schulverwaltung über tevisweb.ludwigshafen.de/ für den vorab genannten Anmeldezeitraum vereinbaren.