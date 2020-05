Ludwigshafen – Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 18.05.2020, gegen 16:55 Uhr, fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Auto auf der Fritz-Trambauer-Straße in Richtung Rheinstraße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 36-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Rheinstraße in Richtung Fritz-Trambauer-Straße. Im Einmündungsbereich der Fritz-Trambauer-Straße zur Rheinstraße stießen beide zusammen. Dabei stürzte die 36-Jährige vom Rad und verletzt sich. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

