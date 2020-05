Lambsheim – Unfallverursacher nach Beschädigung von Garagentor flüchtig

Lambsheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Tagesverlauf des 18.05.2020, zwischen 00:00 Uhr und 18:22 Uhr ist es zu einer Beschädigung an einem Garagentor in Lambsheim gekommen. Auf Grund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Örtlichkeit In den Hinterlachen 1 a, beim Rangieren das Garagentor beschädigt hat. Dieses ist nun eingedrückt und stark verzogen, so dass die Funktionsfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Schadenshöhe liegt bei ca. 2000 EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

