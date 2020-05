Ladenburg – ERSTMELDUNG: #Großbrand in der Wallstadter Straße

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar.

Nach ersten Informationen ist in Ladenburg in der Wallstadter Straße in einem Baustoffhandel ein Großbrand ausgebrochen. Näheres ist aktuell noch nicht bekannt.Polizei,Rettungskräfte und Feuerwehr sind vor Ort.

Die Stadt Ladenburg bittet die Anwohner derzeit ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

