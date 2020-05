Hockenheim – Stromversorgung unterbrochen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen der Beschädigung eines Stromverteilerkastens kam es am Sonn-tagabend, dem 17. Mai 2020, gegen 20:40 Uhr zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung im Stadtgebiet Biblis. Schadensverursacher war ein auf einen Stromverteilerkasten aufgefahrener Lastkraftwagen. Die Stadtwerke Hockenheim konnten den Schaden noch am selben Abend beheben, so dass die Stromversorgung im Stadtgebiet ab 22 Uhr wieder gewährleistet werden konnte.

