Heppenheim – Integrationslotsen helfen telefonisch

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Montag, den 18.05.2020 kam es gegen 16:30 Uhr an der Kreuzung Wollstraße/Bliesstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Eine 21-jährige Autofahrerin war mit ihrem PKW auf der Bliesstraße in Richtung Bayreuther Straße unterwegs. Der 63-jährige Ludwigshafener auf seinem Motorrad war auf der Wollstraße in Richtung Oggersheim unterwegs.