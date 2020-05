Heidelberg – 34-jährige Frau nach einer Serie von Taschendiebstählen in Untersuchungshaft

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen eine 34-jährige Frau aus Bulgarien erlassen. Sie steht im dringenden Verdacht, mehrere Taschendiebstähle begangen zu haben. Seit November 2018 soll die Beschuldigte in mindestens drei Fällen die Geldbörsen von Rentnerinnen entwendet haben. Sämtliche Taten sollen sich während der Einkäufe in Supermärkten ereignet haben. In mindestens zwei Fällen verwendete die Beschuldigte die durch die Taschendiebstähle erworbenen EC-Karten der Geschädigten und hob hiermit an Geldautomaten Beträge von bis zu 2.500 Euro ab.

Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl gegen die Beschuldigte. Am Donnerstag, den 14. Mai 2020, wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.