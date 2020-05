Frankenthal – Zerkratzte Fahrertür an Pkw

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum vom 17.05.20, 19:30 Uhr – 18.05.20, 15:00 Uhr kam es auf dem Mina-Karcher-Platz 1 zu einer Sachbeschädigung an der Fahrertür eines Pkw. Der Täter ist unbekannt und verursachte durch Kratzer einen Schaden in Höhe von ca. 200 EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

