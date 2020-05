Worms – Verstoß Waffengesetz – Karambit, Softairpistole und Handsäge sichergestellt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit zwischen dem 16.05.2020, gegen 18:00 Uhr und dem 17.05.2020, gegen 09:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheiben eines Nissan Qashqai sowie eines VW Golf ein, die beide in der Hugo-Rosenkranz-Straße geparkt waren. Aus beiden Autos stahlen sie jeweils einen Geldbeutel. In der Zeit zwischen dem 16.05.2020, gegen 18:30 Uhr und ... Mehr lesen »