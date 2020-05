Speyer – Unfall verursacht und geflüchtet

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem lauten Knall beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwei in der Winternheimer Straße ordnungsgemäß geparkte PKW, indem er diese vermutlich beim Vorbeifahren streifte. An beiden Fahrzeugen wurde der linke Seitenspiegel beschädigt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu Unfallfahrzeugen oder dem Fahrzeugführer geben können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

