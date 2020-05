Mannheim – Umleitung der Buslinie 61

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund von Tiefbauarbeiten in der Soironstraße in Mannheim wird die Buslinie 61 in der Zeit von Dienstag, 19. Mai, 7 Uhr, bis Mittwoch, 20. Mai, Betriebsende, in Fahrtrichtung Wohlgelegen EKZ zwischen den Haltestellen Ida-Scipio-Heim und Eisenlohrplatz über die Friedrich-Ebert-Straße umgeleitet. Die Busse der Linie 61 bedienen auf ihrem Umleitungsweg die Ersatzhaltestelle Bonifatiuskirche am Fahrbahnrand in Höhe der gleichnamigen Stadtbahnhaltestelle. Die Haltestellen Bonifatiuskirche (in der Soironstraße) und Ludolf-Krehl-Str. können in dieser Zeit durch die Linie 61 nicht bedient werden. Die Gegenrichtung ist von der Sperrung nicht betroffen.

