Ludwigshafen – Mehrere Diebstähle aus Autos

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit zwischen dem 16.05.2020, gegen 18:00 Uhr und dem 17.05.2020, gegen 09:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheiben eines Nissan Qashqai sowie eines VW Golf ein, die beide in der Hugo-Rosenkranz-Straße geparkt waren. Aus beiden Autos stahlen sie jeweils einen Geldbeutel. In der Zeit zwischen dem 16.05.2020, gegen 18:30 Uhr und dem 17.05.2020, gegen 14:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Volvo ein, der in der Straße “Am Maudacher Schloss” geparkt war. Sie stahlen eine Jacke und ein Kartenetui.

In der Zeit zwischen dem 16.05.2020, gegen 22:00 Uhr und dem 17.05.2020, gegen 06:45 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Mercedes Benz ein, der in einer frei zugänglichen Hofeinfahrt eines Anwesens in der Straße “Im Kurzen Winkel” stand. Gestohlen wurde aus dem Auto nichts. Wer etwas beobachtet hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.