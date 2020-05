Ludwigshafen – Bürgerbüros wegen landesweiter Softwareumstellung geschlossen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Pfingstwochenende erfolgt in ganz Rheinland-Pfalz die Softwareumstellung aller Melde-, Pass- und Ausweisbehörden auf ein neues Verfahren. Deshalb sind alle Ludwigshafener Bürgerbüros in der Zeit von Mittwoch, 27. Mai, bis einschließlich Dienstag, 2. Juni 2020, geschlossen. Während dieses Zeitraums ist eine Vorsprache in den Bürgerbüros nicht möglich, ebenso können dort keine Anträge oder Vorgänge angenommen und bearbeitet sowie auch keine Dokumente abgeholt werden. Am Mittwoch, 3. Juni 2020, nehmen zunächst die Bürgerbüros Rathaus, Achtmorgenstraße und Oppau den Dienstbetrieb wieder auf. Ab diesem Tag besteht auch wieder die Möglichkeit, für das Bürgerbüro Rathaus online Termine zu vereinbaren. Das Bürgerbüro Oggersheim öffnet ab Montag, 8. Juni 2020, wieder zu den derzeitigen Öffnungszeiten. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für diese Einschränkungen. Die Vorsprache in den Bürgerbüros Achtmorgenstraße, Oppau und Oggersheim ist auch weiterhin ausschließlich nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter den folgenden Rufnummern möglich: Bürgerbüro Achtmorgenstraße 0621 504-3860, Bürgerbüro Oggersheim 0621 504-3115 und Bürgerbüro Oppau 0621 504-2409.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail