Heuchelheim bei Frankenthal – Diebstahl aus zwei Pkw

Heuchelheim bei Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum vom 16.05.2020. 19:15 Uhr und dem 17.05.20, 14:00 Uhr wurden aus zwei Pkw in Heuchelheim mehrere Gegenstände entwendet. Betroffen waren ein in der Haardtstraße geparkter Audi A6, aus dem ein älteres Telefon und zwei Musik-CDs entwendet wurden. Das zweite Fahrzeug, ein Toyota Proace, war in der Heppenheimer Straße geparkt. Aus diesem Fahrzeug wurden u. a. eine Fotokamera, ein Fernglas und ein Wander-GPS entwendet. Beide Fahrzeuge waren nicht abgeschlossen. Der Schaden dürfte sich auf circa. 700 EUR belaufen. Die Polizei sucht Zeugen der Vorfälle. Möglicherweise könnte es sich um Jugendstreich in der Nacht vom 16. auf den 17.05.20 gehandelt haben.

