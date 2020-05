Heidelberg – Feiertage im Mai und Juni 2020: Müllabfuhr verschiebt sich!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Mai und Juni 2020 verschiebt sich aufgrund der Feiertage die Müllabfuhr. Die Änderung betrifft immer alle Abfallgruppen (Restmüll, Bioabfall, Gelbe Säcke / Gelbe Tonnen, Papier, Bündelsammlung, Speisereste, Glas und Abfälle zur Verwertung).

Christi Himmelfahrt

Aufgrund des Feiertages Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 21. Mai 2020, verschiebt sich die Donnerstags- und Freitagsabholung in dieser Woche jeweils um einen Tag.

Die Donnerstagsabholung vom 21. Mai erfolgt am Freitag, 22. Mai,

die Freitagsabholung vom 22. Mai erfolgt am Samstag, 23. Mai 2020.

Pfingstmontag

Am Pfingstmontag, 1. Juni 2020, entfällt die Müllabfuhr. Dadurch erfolgt die Müllabholung in der gesamten Woche (23. Kalenderwoche) einen Tag später als üblich. Es verschiebt sich die Abholung

von Montag, 1. Juni, auf Dienstag, 2. Juni,

von Dienstag, 2. Juni, auf Mittwoch, 3. Juni,

von Mittwoch, 3. Juni, auf Donnerstag, 4. Juni,

von Donnerstag, 4. Juni, auf Freitag, 5. Juni,

von Freitag, 5. Juni, auf Samstag, 6. Juni 2020.

Fronleichnam

Aufgrund des Feiertags Fronleichnam am Donnerstag, 11. Juni 2020, verschiebt sich die Müllabfuhr am Donnerstag und Freitag in der 25. Kalenderwoche um einen Tag.

Die Donnerstagsabholung vom 11. Juni findet am Freitag, 12. Juni,

die Freitagsabholung vom 12. Juni findet am Samstag, 13. Juni 2020, statt.