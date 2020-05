Frankenthal – Feiert Strohhutfest digital mit Livestreams und historischen Bildern – Corona Strohhutfest@home Frankenthal@home

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Da aufgrund der Corona Allgemeinverfügung, immer noch keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen, hat die Stadt Frankenthal sich ein digitales Format für das Stohhutfest 2020 einfallen lassen. An vier Tagen werden Livestreams und historisches Bildmaterial ins Netz gestreamt.

Um das Festfeeling noch zu steigern gibt es ein Strohhutfest@home-Paket für zu Hause, für Singels oder im Doppel. Im Paket enthalten sind Strohhutfest-Dubbegläser, Strohhutfest-Buttons, Rieslingschorle in Dosen und der Programmflyer. Erhältlich für 15 Euro ab Montag im Einzelhandel, bei Birkenmeier und Kisling.

Der Startschuß fällt, wie sollte es auch anderst sein, mit der Eröffnung von Oberbürgermeister Martin Hebich, Bürgermeister Bernd Knöppel und Miss Strohhut Vanessa Quietzsch am Donnerstag um 14:00 Uhr.



Digital ist zwar modern, aber Grabowsky analog hat auch was für sich

Aber auch die Kinder kommen nicht zu kurz, an allen Tagen gibt es ein digitales Strohhutfest Kinderprogramm. Im Paket enthalten sind Strohhutfest-Dubbegläser, Strohhutfest-Buttons, Rieslingschorle in Dosen und der Programmflyer – entweder als Single-Paket für acht oder Zweier-Paket für 15 Euro. Insgesamt 750 Stück gehen in den Verkauf.



Programmablauf Strohhutfest@home 2020

Do., 21.05.2020

14:00 Uhr Eröffnung Strohhutfest@home

14:15 Uhr Neufassung Strohhutfestfilm, Strohhutfest TV

17:00 Uhr Trudy van Fredward

18:00 Uhr Filmbeiträge des SWR aus vergangenen Jahren

18:50 Uhr Präsentation Sponsoren und Grußbotschaft der Missen

19:00 Uhr Anonyme Giddarischde

Fr., 22.05.2020

17:00 Uhr Gitarrenkombo Vogelfrei

18:00 Uhr Filmbeiträge des SWR aus vergangenen Jahren

18:50 Uhr Präsentation Sponsoren und Grußbotschaft der Missen

19:00 Uhr High Voltage

20:00 Uhr Grabowsky

Sa., 23.05.2020

17:00 Uhr DingsDA Band

17:30 Uhr Filmbeiträge des SWR aus vergangenen Jahren

18:50 Uhr Präsentation Sponsoren und Grußbotschaft der Missen

19:00 Uhr The Tuxedo Club Band

So., 24.05.2020

15:30 Uhr Horsch mol hi

16:30 Uhr Filmbeiträge des SWR aus vergangenen Jahren

16:50 Uhr Präsentation Sponsoren und Grußbotschaft der Missen

17:00 Uhr Mundorgel reloaded mit dem Frankenthaler Männerchor